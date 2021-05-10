Эве Киви рассказала о самых сексуальных поцелуях с советскими актёрами

https://static.news.ru/photo/0cee4922-b23b-11eb-b4f6-96000091f725_660.jpg Эве Киви Фото: Г. Байсоголов/РИА Новости

Эстонская актриса Эве Киви за свою актёрскую жизнь сыграла более 60 ролей обольстительных иностранок в советских фильмах. Она была латышкой, немкой, полькой, финкой, датчанкой и американкой. И только однажды ей довелось сыграть русскую девушку Валю в фильме «Капитан первого ранга». В интервью «Экспресс газете» артистка поделилась воспоминаниями, кто из актёров советской эпохи сексуальнее всех с ней целовался.

8 мая Эве Киви исполнилось 83 года. Она считается одной из самых красивых актрис Советского Союза, покорившей сердце американского певца и актёра Дина Рида. Как рассказала артистка, с партнёрами по площадке никогда не заводила романов. Однако она до сих пор помнит поцелуй с актёром Кириллом Лавровым, с которым женщина снималась в фильме «На Гранатовых островах».

До сих пор помню вкус его поцелуя, ибо так нежно, чувственно и профессионально больше не целовался ни один актёр во всем мире! — отметила Киви.

Чуть хуже Лаврова, по её словам, целовался Леонид Куравлёв в комедии «Не может быть!». При этом он это делал в сто раз лучше, чем Донатас Банионис.

Как пояснила актриса, играть любовь с Банионисом для неё было сущим адом.

Безусловно, актёр он был гениальный, и личность уникальная, но как герой-любовник никуда не годился, — вспоминает Киви.

Однажды на съёмках интимной сцены для фильма «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» она увидела перед собой обнажённого Донатаса с круглым, как шар, животом, растерялась и стала хохотать. Тогда режиссёр приказал лечь на него и начать страстно целовать.

Когда режиссёр крикнул «Мотор!», Банионис набросился как сумасшедший. Кажется, даже прокусил мне губу. При каждой нашей встрече потом я напоминала Донатасу об этом, — добавила она.

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