«Это их выбор»: Михалков объявил о снятии фильмов с уехавшими звездами Михалков объявил о снятии показа с Московского кинофестиваля фильмов с уехавшими актерами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков заявил, что в этом году на мероприятии не будут демонстрироваться фильмы с уехавшими из России актерами. Именитый режиссер считает, что они сделали свой выбор, пишет Teleprogramma.pro.

Эти люди пренебрежительно отозвались о стране, где жили, работали... Это их выбор. Делайте все что хотите за свои деньги. Не надо унижать людей за деньги государства, — непреклонен Михалков.

В то же время полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» сомневается, что творчество покинувших Россию и охаивающих соотечественников артистов будет особо востребовано за границей. Но только российский зритель вряд ли их поймет, если они захотят вернуться.

Интересно, сколько вы продержитесь? Тут-то и выяснится, нужно ли ваше творчество людям или нет, — резюмирует Михалков.

Режиссер рассказал, что посмотрел спектакль — «кабаре» Людмилы Петрушевской с участием Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого, который они представили в Европе. И их творчество вызвало у мэтра отечественного кино разочарование.

На мой взгляд, это не талантливо, — оценил работу бывших российских звезд Никита Михалков.

Ранее Никита Михалков высказал мнение, что России не стоит выдвигать свой фильм на американскую премию «Оскар». Режиссер назвал эту инициативу бессмысленной.