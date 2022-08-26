Михалков объяснил, почему России не стоит выдвигать свой фильм на «Оскар»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков убежден, что России не стоит выдвигать свой фильм на американскую премию «Оскар», сообщает ТАСС. Режиссер назвал эту инициативу «бессмысленной». За выдвижение отечественных фильмов на «Оскар» отвечает специальный российский оскаровский комитет. Кинофильмы, снятые в РФ, могут претендовать на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Я вышел из этого (российского оскаровского. — NEWS.ru) комитета, считаю, что он абсолютно не нужен. Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России (США. — NEWS.ru), просто бессмысленно, — заявил Михалков.

Кроме того, Михалков напомнил об идее создания Евразийской киноакадемии, которая станет аналогом Американской академии кинематографических наук и искусств. По мнению режиссера, организация могла бы награждать режиссеров собственной учрежденной премией. Михалков отметил, что проект находится на стадии проработки.

Российский оскаровский комитет должен выдвинуть картину-претендента на «Оскар» от России осенью 2022 года.

Кинокритик Василий Корецкий в разговоре с NEWS.ru прокомментировал идею председателя Союза кинематографистов России Михалкова, который предложил создать евразийскую киноакадемию и учредить ее премию, аналогичную американскому «Оскару». По словам собеседника, эта тема возникла давно, но сейчас она абсолютно неважна, учитывая ситуацию в российском кинематографе. Более того, кинокритик не смог назвать страны, которые смогли бы участвовать в такой премии.