Empire показал актёрский состав «Дюны» Дени Вильнёва

https://static.news.ru/photo/a36741b6-e94a-11ea-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Журнал Empire поместил на обложку актёрский состав фильма «Дюна» канадского режиссёра Дени Вильнёва, известного по фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Картина стала экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта.

Вместе с Тимоти Шаломе, сыгравшим главную роль, в проекте приняли участие Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер. Все восемь артистов показаны на двух обложках в образах персонажей из ленты.

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По сюжету главному герою, Полу Атрейдесу, и его семье предстоит покинуть свою родную планету Каладан, чтобы взять под контроль управление опасной пустынной планетой Арракис. Ранее появился первый кадр из «Дюны», на котором был показан Шаломе в образе основного персонажа.

Ранее издание Vanity Fair опубликовало новые кадры из фильма «Дюна» канадского режиссёра Дени Вильнёва. Вместе с Тимоти Шаломе, сыгравшим главную роль, в проекте приняли участие Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер, писал NEWS.ru.