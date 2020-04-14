Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

https://static.news.ru/photo/fc63f954-7e4b-11ea-8051-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дюны» Фото: Warner Bros.

Издание Vanity Fair опубликовало новые кадры из фильма «Дюны» канадского режиссёра Дени Вильнёва, известного по фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Картина является экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта.

На новых изображениях можно увидеть почти всех основных актёров картины. Вместе с Тимоти Шаломе, сыгравшим главную роль, в проекте приняли участие Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер.

По сюжету главному герою, Полу Атрейдесу, и его семье предстоит покинуть свою родную планету Каладан, чтобы взять под контроль управление опасной пустынной планетой Арракис. Ранее появился первый кадр из «Дюны», на котором был показан Шаломе в образе основного персонажа.

Как писал NEWS.ru, издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.