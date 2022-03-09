Эксперт заявил, что голливудские фильмы могут убрать из онлайн-кинотеатров

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что голливудский контент может исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров. По его словам, на такой шаг могут решиться владельцы контента из-за санкций со стороны США, сообщает РИА Новости.

Основной вопрос — не отменят ли владельцы возможность показа голливудского контента в онлайн-кинотеатрах, потому что на сегодня он составляет чуть ли не 99% всей библиотеки. Это будет самой большой проблемой, компании подписались как минимум на год, — подчеркнул аналитик.

Кусков считает, что подписку или отменят, разорвав контракт, или не возобновят по итогам года.

Ранее стало известно, что бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостанавливает сотрудничество с российскими партнёрами и не будет больше продавать права на демонстрацию своих телесериалов. Сейчас российские телеканалы показывают сериалы «Во имя любви» и «Клон», на стриминговых платформах идут другие сериалы Globo.