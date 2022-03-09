Бразильский холдинг Globo приостановил продажу своих телесериалов в РФ

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостанавливает сотрудничество с российскими партнёрами и не будет больше продавать права на демонстрацию своих телесериалов. Решение связано с ситуацией на Украине, пишет Folha de S.Paulo.
Газета
Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар.
Ранее японская компания Nintendo заявила о приостановке поставок в Россию. Это касается как игровых консолей, таких как Nintendo Switch, так и программного обеспечения. Решение компании вызвано нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой, которые начались после введения в отношении России санкций.