Бразильский холдинг Globo приостановил продажу своих телесериалов в РФ

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостанавливает сотрудничество с российскими партнёрами и не будет больше продавать права на демонстрацию своих телесериалов. Решение связано с ситуацией на Украине, пишет Folha de S.Paulo.

Газета напоминает , что сейчас российские телеканалы показывают сериалы «Во имя любви» и «Клон». А на стриминговых платформах идут сериалы Globo «Клон», «Проспект Бразилии», «Справедливость», «Железный остров» и «Тайные истины». Также на неопределённый срок будет приостановлена закупка прав на новые российские фильмы, мультфильмы и телесериалы.

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар.

Ранее японская компания Nintendo заявила о приостановке поставок в Россию. Это касается как игровых консолей, таких как Nintendo Switch, так и программного обеспечения. Решение компании вызвано нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой, которые начались после введения в отношении России санкций.