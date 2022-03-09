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Бразильский холдинг Globo приостановил продажу своих телесериалов в РФ

05:32, 10 марта 2022
Бразильский холдинг Globo приостановил продажу своих телесериалов в РФ Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостанавливает сотрудничество с российскими партнёрами и не будет больше продавать права на демонстрацию своих телесериалов. Решение связано с ситуацией на Украине, пишет Folha de S.Paulo.

Газета напоминает, что сейчас российские телеканалы показывают сериалы «Во имя любви» и «Клон». А на стриминговых платформах идут сериалы Globo «Клон», «Проспект Бразилии», «Справедливость», «Железный остров» и «Тайные истины». Также на неопределённый срок будет приостановлена закупка прав на новые российские фильмы, мультфильмы и телесериалы.

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар.

Ранее японская компания Nintendo заявила о приостановке поставок в Россию. Это касается как игровых консолей, таких как Nintendo Switch, так и программного обеспечения. Решение компании вызвано нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой, которые начались после введения в отношении России санкций.

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