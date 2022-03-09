Nintendo приостановит поставки в Россию

Японская компания Nintendo заявила о приостановке поставок в Россию. Это касается как игровых консолей, таких как Nintendo Switch, так и программного обеспечения, пишет Nikkei.

Решение фирмы вызвано нарушением цепочек поставок и проблемами с оплатой, которые начались после введения в отношении России санкций. Nintendo уже приостановило работу интернет-магазина в России, так как платёжный оператор перестал принимать российские рубли.

О приостановке работы PlayStation Store в России объявила Sony Interactive Entertainment, являющаяся дочерней компанией японской корпорации — производителя видеоигр Sony Group. Также в Россию не будет поставляться программное и аппаратное обеспечение.

Ранее медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар. Он добавил, что в компании следят за развитием ситуации.