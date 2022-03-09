WarnerMedia приостановила лицензирование нового контента для РФ

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар, сообщает Variety.
WarnerMedia приостанавливает все новые виды деятельности в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов, — говорится в распоряжении гендиректора.
Он добавил, что в компании следят за развитием ситуации.
Ранее стало известно, что на фоне ситуации на Украине компания Warner Bros. приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до премьеры. Она должна была состояться 2 марта. В фильме с новой историей про Человека — летучую мышь снялись Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро.