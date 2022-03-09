WarnerMedia приостановила лицензирование нового контента для РФ

Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов сообщил NEWS.ru о болезни матери. Он рассказал, что женщина почти ослепла, сейчас ей помогает его брат Вадим, который находится в Екатеринбурге. Музыкант отметил, что проблемы матери со зрением — единственная тема общения экс-солистов популярного коллектива.

Вадим сейчас в Екатеринбурге с нашей мамой — она почти ослепшая, и Вадик ей помогает. Мы с ним общаемся только по поводу мамы. Других поводов для общения у нас нет,...