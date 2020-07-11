Экс-жёны Вайнштейна добились через суд замораживания его активов

https://static.news.ru/photo/eb6527dc-c34b-11ea-ab39-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн и Джорджина Чапмен Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Две бывшие жены американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого признали виновным в изнасиловании, добились через суд временного запрета на его активы в размере примерно $6 миллионов.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на документы суда и источники, в апреле 2020 года бывшие супруги Вайнштейна Ив Чилтон и Джорджина Чапмен обратились в суд, в результате чего добились успеха.

По словам близких к продюсеру источников, замораживание его активов затрудняет возможности по апелляции в Нью-Йорке и разбирательства в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что остальная часть имущества Вайнштейна заморожена в связи с вопросом о его банкротстве.

24 февраля суд в Нью-Йорке признал продюсера виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.

Как ранее писал NEWS.ru, женщины, которые стали жертвами домогательств со стороны Харви Вайнштейна, смогут претендовать на денежную компенсацию. Общая сумма выплат составит $19 млн, число женщин, которым предстоит их разделить, пока неизвестно.