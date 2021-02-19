Джордж Мартин спродюсирует экранизацию романа «Знаки дороги»

https://static.news.ru/photo/c139f578-72aa-11eb-ab77-96000091f725_660.jpg Джордж Мартин Фото: Dave Starbuck, via imago-images.de/Global Look Press

72-летний американский фантаст Джордж Мартин, автор «Песни льда и пламени», займётся экранизацией романа Роджера Желязны «Знаки дороги». Он выступит в качестве продюсера.

Сценарий сериала была написан Калиндой Васкес, которая работала над «Побегом», «Однажды в сказке», и «Звёздный путь: Дискавери». Она также будет заниматься продюсированием проекта.

Для Мартина это не первый опыт адаптации книг Желязны. В 1985 году он работал над «Последним защитником Камелота» для сериала «Сумеречная зона».

Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов, которые когда‑либо жили, — заявил Мартин.

Новый сериал по книге фантаста расскажет о шоссе, позволяющем путешествовать во времени. Помимо Васкес и Мартина над проектом будет работать Винс Джерардис, продюсер «Игры престолов». Пока неизвестно, когда начнутся съёмки «Знаков дороги», сообщает Deadline.

Как писал NEWS.ru, Джордж Мартин заявил, что планирует закончить эпопею «Песнь льда и пламени» в 2021 году. По его словам, самоизоляция положительно повлияла на работу над произведением, в написании книги наблюдается существенный прогресс.