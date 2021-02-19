Джордж Мартин спродюсирует экранизацию романа «Знаки дороги»

72-летний американский фантаст Джордж Мартин, автор «Песни льда и пламени», займётся экранизацией романа Роджера Желязны «Знаки дороги». Он выступит в качестве продюсера.
Сценарий сериала была написан Калиндой Васкес, которая работала над «Побегом», «Однажды в сказке», и «Звёздный путь: Дискавери». Она также будет заниматься продюсированием проекта.
Для Мартина это не первый опыт адаптации книг Желязны. В 1985 году он работал над «Последним защитником Камелота» для сериала «Сумеречная зона».
Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов, которые когда‑либо жили, — заявил Мартин.
Новый сериал по книге фантаста расскажет о шоссе, позволяющем путешествовать во времени. Помимо Васкес и Мартина над проектом будет работать Винс Джерардис, продюсер «Игры престолов». Пока неизвестно, когда начнутся съёмки «Знаков дороги»,
Как писал NEWS.ru, Джордж Мартин заявил, что планирует закончить эпопею «Песнь льда и пламени» в 2021 году. По его словам, самоизоляция положительно повлияла на работу над произведением, в написании книги наблюдается существенный прогресс.