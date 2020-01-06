В отеле «Беверли-хиллз» в Калифорнии состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». В одном зале собрались главные киногерои 2019 года. Среди них были Хоакин Феникс, в итоге получивший награду за драматическую роль в «Джокере», Рене Зеллвегер, исполнившая лучшую роль в ленте «Джуди» режиссёра Руперта Гулда и Квентин Тарантино, которого наградили за сценарий к кинокартине «Однажды в... Голливуде». Победу в номинации «Лучший драматический фильм» одержала кинолента «1917», а полюбившийся многим «Чернобыль» телеканала HBO стал лидером среди коротких сериалов. Кадры с главной предоскаровской премии года — в галерее NEWS.ru.

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» награждён в трех категориях: «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучший сценарий», «Лучший актёр второго плана» (Брэд Питт)

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Брэд Питт - «Лучший актёр второго плана» («Однажды...в Голливуде»)

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Сэм Мендес - «Лучший режиссёр» («1917»)

Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press

«Лучший фильм (драма)» — «1917»

Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Рене Зеллвегер («Джуди») - «Лучшая актриса в драматическом фильме»

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Хоакин Феникс («Джокер») - «Лучший актёр в драматическом фильме»

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Аквафина («Прощание») - «Лучшая актриса в комедии или мюзикле»

Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тэрон Эджертон («Рокетмен») - «Лучший актёр в комедии или мюзикле»

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Лора Дерн («Брачная история») - «Лучшая актриса второго плана»

Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

«Паразиты» (Южная Корея) - «Лучший зарубежный фильм»

Jennifer Bloc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хильдур Гуднадоттир («Джокер») - «Лучшая музыка в фильме»

Jennifer Bloc via imago-images.de/Global Look Press

Элтон Джон и Берни Топин - «Лучшая оригинальная песня» - I'm Gonna Love Me Again («Рокетмен»)

Jennifer Bloc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Дрянь» - «Лучший сериал (комедия)», Фиби Уоллер-Бридж - «Лучшая актриса в комедийном сериале»

Jennifer Bloc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оливия Колман («Корона») - «Лучшая актриса в драматическом сериале»

Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Сериал «Наследники» награждён в двух категориях - «Лучший сериал (драма)», Брайан Кокс - «Лучший актёр в драматическом сериале»

Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Чернобыль» - «Лучший мини-сериал», Стеллан Скарсгард - «Лучший актёр второго плана в мини-сериале»

Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Мишель Уильямс («Фосси/Вердон») - «Лучшая актриса в мини-сериале»

Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Патриша Аркетт («Притворство») - «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале»

Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

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