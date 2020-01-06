В отеле «Беверли-хиллз» в Калифорнии состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». В одном зале собрались главные киногерои 2019 года. Среди них были Хоакин Феникс, в итоге получивший награду за драматическую роль в «Джокере», Рене Зеллвегер, исполнившая лучшую роль в ленте «Джуди» режиссёра Руперта Гулда и Квентин Тарантино, которого наградили за сценарий к кинокартине «Однажды в... Голливуде». Победу в номинации «Лучший драматический фильм» одержала кинолента «1917», а полюбившийся многим «Чернобыль» телеканала HBO стал лидером среди коротких сериалов. Кадры с главной предоскаровской премии года — в галерее NEWS.ru.
Фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» награждён в трех категориях: «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», «Лучший сценарий», «Лучший актёр второго плана» (Брэд Питт)
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Брэд Питт - «Лучший актёр второго плана» («Однажды...в Голливуде»)
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Сэм Мендес - «Лучший режиссёр» («1917»)
Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press
«Лучший фильм (драма)» — «1917»
Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press
Рене Зеллвегер («Джуди») - «Лучшая актриса в драматическом фильме»
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Хоакин Феникс («Джокер») - «Лучший актёр в драматическом фильме»
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Аквафина («Прощание») - «Лучшая актриса в комедии или мюзикле»
Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Тэрон Эджертон («Рокетмен») - «Лучший актёр в комедии или мюзикле»
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Лора Дерн («Брачная история») - «Лучшая актриса второго плана»
Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
«Паразиты» (Южная Корея) - «Лучший зарубежный фильм»
Jennifer Bloc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Хильдур Гуднадоттир («Джокер») - «Лучшая музыка в фильме»
Jennifer Bloc via imago-images.de/Global Look Press
Элтон Джон и Берни Топин - «Лучшая оригинальная песня» - I'm Gonna Love Me Again («Рокетмен»)
Jennifer Bloc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
«Дрянь» - «Лучший сериал (комедия)», Фиби Уоллер-Бридж - «Лучшая актриса в комедийном сериале»
Jennifer Bloc/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Оливия Колман («Корона») - «Лучшая актриса в драматическом сериале»
Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres
Сериал «Наследники» награждён в двух категориях - «Лучший сериал (драма)», Брайан Кокс - «Лучший актёр в драматическом сериале»
Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
«Чернобыль» - «Лучший мини-сериал», Стеллан Скарсгард - «Лучший актёр второго плана в мини-сериале»
Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press
Мишель Уильямс («Фосси/Вердон») - «Лучшая актриса в мини-сериале»
Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press
Патриша Аркетт («Притворство») - «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале»
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
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