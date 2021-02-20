Джесси Племонс заменит Ди Каприо в новой картине Скорсезе

https://static.news.ru/photo/a43a6356-7433-11eb-ab94-96000091f725_660.jpg Джесси Племонс Фото: instagram.com/jesseplemons

32-летний артист Джесси Племонс приглашён на роль в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Он заменит Леонардо Ди Каприо.

Последний вступил в конфликт со сценаристом Эриком Ротом. Он настаивал, чтобы ему дали другую роль, в итоге вместо Ди Каприо на роль взяли Племонса.

Племонс сыграет агента ФБР, который расследует убийства коренных американцев, разбогатевших на продажи нефти в Оклахоме в 1920-х годах. Ди Каприо перевоплотится в мужа чистокровной осейджи по имени Эрнест Беркхар.

Осейджи — индийское племя из группы народов сиу. В настоящее время они проживают на территории округа Осейдж в штате Оклахома.

Сценаристом картины выступил Эрик Рот, который получил «Оскар» за «Форреста Гампа» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». Фильм будет снят по книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Его бюджет составит 200 млн долларов. Премьера картины запланирована в 2022 году на платформе Apple TV+, сообщает The Hollywood Reporter.

Как писал NEWS.ru, россияне выбрали лучших актёров десятилетия. Среди них оказались Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан, на первом месте — Леонардо Ди Каприо. Среди актрис жители нашей страны выделили Анджелину Джоли, со значительным отставанием от неё идут Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.