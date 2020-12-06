Россияне назвали лучших актёров десятилетия

Россияне выбрали зарубежных и отечественных актёров, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф за минувшее десятилетие.
Среди артистов из других стран лучшим назван Леонардо Ди Каприо. В списке также Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан,
Среди актрис жители России выделили Анджелину Джоли. Со значительным отставанием от неё идут Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.
Российские представители кинематографа были оценены отдельно. Первое место среди мужчин поделили Константин Хабенский и Александр Петров. Первого лидером назвали женщины, а второго — мужчины. Далее в списке предпочтений, причём тоже на равных, оказались Сергей Безруков и Данила Козловский.
Лучшей российской актрисой россияне назвали Светлану Ходченкову. Люди также по достоинству оценили Чулпан Хаматову, Екатерину Климову и Елизавету Боярскую.
Ранее, как писал NEWS.ru, видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видео в 2020 году. Возглавил рейтинг получасовой стендап о правах человека комика Дейва Шаппелла, посвящённый памяти Джорджа Флойда.