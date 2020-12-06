Россияне назвали лучших актёров десятилетия

https://static.news.ru/photo/53ac9f2c-37a6-11eb-b375-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: Nick Agro/AdMedia/Global Look Press

Россияне выбрали зарубежных и отечественных актёров, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф за минувшее десятилетие.

Среди артистов из других стран лучшим назван Леонардо Ди Каприо. В списке также Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан, пишет РБК со ссылкой на данные опроса.

Среди актрис жители России выделили Анджелину Джоли. Со значительным отставанием от неё идут Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.

Российские представители кинематографа были оценены отдельно. Первое место среди мужчин поделили Константин Хабенский и Александр Петров. Первого лидером назвали женщины, а второго — мужчины. Далее в списке предпочтений, причём тоже на равных, оказались Сергей Безруков и Данила Козловский.

Лучшей российской актрисой россияне назвали Светлану Ходченкову. Люди также по достоинству оценили Чулпан Хаматову, Екатерину Климову и Елизавету Боярскую.

Ранее, как писал NEWS.ru, видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видео в 2020 году. Возглавил рейтинг получасовой стендап о правах человека комика Дейва Шаппелла, посвящённый памяти Джорджа Флойда.