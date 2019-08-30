https://static.news.ru/photo/7707bf48-ccb2-11e9-9b4a-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Энистон Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американская актриса Дженнифер Энистон решила устроить свою личную жизнь с помощью брачного агентства, которое работает с обеспеченными клиентами.

Чтобы встретиться с одним из претендентов, 50-летней звезде сериала «Друзья» пришлось заплатить $750 тысяч. Мужчина за свидание со знаменитостью «выложил» аналогичную сумму.

Однако в итоге артистка отдала такие большие деньги не зря — после первой встречи она закрутила роман с кандидатом от брачного агентства. Им стал бизнесмен, далёкий от мира шоу-бизнеса.

По данным журналистов австралийского издания NW , избранник актрисы хочет прожить с ней всю жизнь.

Как писал News.ru, ранее американский писатель и журналист Йен Гальперин заявил, что Энистон проигнорировала ухаживания принца Гарри. По словам публициста, британский принц много лет, ещё до брака с Меган Маркл, был серьёзно увлечён актрисой и называл её «настоящей принцессой».