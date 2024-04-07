Джеки Чану – 70: что он говорил о России, Путине и Крыме

Фото: Schroewig/Jk/Global Look Press

Джеки Чан

7 апреля гонконгскому актеру и каскадеру Джеки Чану исполнилось 70 лет. Как звезда фильмов «Час пик» относится к России, ее жителям и президенту Владимиру Путину?

Правда ли, что Джеки Чан был в Крыму

В феврале 1996 года на экраны вышел фильм «Первый удар», съемки которого проходили в Гонконге, частично в Крыму и Москве. По сценарию «Первого удара» герой Чана прилетал на полуостров, чтобы выследить шпионку Наташу. Сцену прохождения паспортного контроля снимали в аэропорту Симферополя. Оттуда герой Чана уехал на «Волге», так что артисту удалось прокатиться на советском раритете.

Также съемки картины проходили в Форосской церкви и Ласточкином гнезде. Старожилы дворца до сих пор вспоминают, какие трюки выполнял известный каратист: например, Чан прыгал с балкона в море, хотя эта сцена не вошла в картину.

Партнершей Чана по съемкам в Крыму стала заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева, которая и сыграла шпионку Наташу. Актриса рассказывала, что играла в боевике будучи на пятом месяце беременности, но скрывала деликатное положение от всех участников съемочной команды. После завершения работы она все же решила поделиться своим секретом с Чаном.

«Абсолютно простой, без тени звездной болезни, замечательный, заботливый. В первый съемочный день было холодно, он видел, что я мерзну, и укутывал мои ноги пледом. Когда съемки закончились и мы уже летели вместе в Москву, я призналась ему, что беременна. Он сказал на это, что я очень профессиональная артистка», — откровенничала Гришаева в студии программы «Секрет на миллион».

Фото: Paul Fenton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джеки Чан

Как Джеки Чан относится к Путину

Новостной портал Solenka.info со ссылкой на китайского блогера Моу Син сообщал в 2022 году, что Чан уважает российского президента Владимира Путина. Кроме того, в 2016 году, по данным MK.RU, российский лидер должен был встретиться с актером в рамках мероприятий, связанных с визитом в РФ премьер-министра Китая Ли Кэцяна.

В 2021 году Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира. В топе он занял девятое место. Чан был на пятом месте рейтинга.

Что Джеки Чан говорил о России

В 2019 году актер должен был приехать в РФ, однако визит был отменен из-за непредвиденных изменений в графике. Премьерный показ российско-китайского фильма «Тайна печати дракона» с участием звезды должен был состояться 11 сентября в кинотеатре «Октябрь».

После новостей о срыве визита Чана гонконгский актер записал видеообращение. Знаменитый каскадер извинился перед российскими поклонниками, что не смог приехать в Москву и вместе с ними посмотреть фильм.

«Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и моих поклонников, я знаю, что недавно должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин, к великому сожалению, я не смог поехать, извините, пожалуйста», — сказал Чан в своем видеообращении.

После этого звезда «Тайны печати дракона» сказал «прошу прощения» и на русском языке.

«Я знаю, что вы в социальных сетях, например в Weibo, пишете, что вы любите меня, но я тоже вас люблю. Спасибо большое за вашу многолетнюю поддержку», — сказал Чан.

После этого он с улыбкой еще раз признался в любви к поклонникам, но уже на русском языке.

Кроме того, Чан поздравил российских друзей с 70-й годовщиной установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Знаменитый актер пожелал, чтобы дружба между Россией и Китаем длилась вечно.

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