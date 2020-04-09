Документальный сериал «Король тигров» за 10 дней собрал 34 млн просмотров

https://static.news.ru/photo/0f3e37cc-7a52-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» Фото: netflix.xom

Проект стримингового сервиса Netflix, документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», собрал за первые десять дней после выхода 34,3 млн просмотров.

Как отмечает Variety, мини-сериал превзошёл успех воторого сезона шоу «Очень странные дела», который в 2017 году за такой же период посмотрели 31,2 млн подписчиков платформы. «Король тигров» также практически достиг рекорда третьего сезона «Очень странных дел», у которого показатель — 36,3 млн просмотров за первую декаду стрима, отмечает аналитическая компания Nielsen.

Документальный сериал рассказывает о владельце зоопарка с дикими кошками в штате Оклахома Джо Экзотике, который называет себя «гей-реднеком с пушкой». Однажды он решил избавиться от защитницы прав животных Кэрол Баскин, которая хотела закрыть его бизнес. В 2019 году его осудили за организацию её убийства и жестокое обращение с животными.

Как писал NEWS.ru, компании Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.