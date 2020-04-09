Документальный сериал «Король тигров» за 10 дней собрал 34 млн просмотров

Проект стримингового сервиса Netflix, документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», собрал за первые десять дней после выхода 34,3 млн просмотров.
Как
Документальный сериал рассказывает о владельце зоопарка с дикими кошками в штате Оклахома Джо Экзотике, который называет себя «гей-реднеком с пушкой». Однажды он решил избавиться от защитницы прав животных Кэрол Баскин, которая хотела закрыть его бизнес. В 2019 году его осудили за организацию её убийства и жестокое обращение с животными.
Как писал NEWS.ru, компании Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.
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