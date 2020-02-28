https://static.news.ru/photo/cbac0bcc-5a05-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: FBI

Компании Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.

Купер в ноябре 1971 года захватил находившийся на взлётной полосе самолёт авиакомпании Northwest Orient Airlines. Под угрозой подрыва он потребовал $200 тысяч и четыре парашюта, напоминает Deadline.

После того как требования преступника были выполнены, он приказал пилотам вылететь в Мехико и позже выпрыгнул из самолёта с парашютом и деньгами. Купер исчез, а угон самолёта стал единственным нераскрытым в истории авиации. В 2016 году спустя 50 лет расследований ФБР объявило о прекращении дела.

Режиссёром картины стал Джон Дауэр, имеющий номинацию на премию «Эмми» за фильм «Триллер в Маниле». Продюсером выступил Морган Мэтьюз, обладатель премии BAFTA за документальную хронику 7/7: One Day in London.

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