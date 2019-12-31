https://static.news.ru/photo/b309a98e-2bb2-11ea-a870-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Киностудия «Мосфильм»

В социальных сетях пользователи устроили дискуссию об отношениях между героями фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Многие пользователи уверены, что между Ипполитом и Надей был секс. В пользу этой версии говорит манера Ипполита «по-хозяйски» обнимать героиню за талию. При этом Надя дарит ему электробритву и признаётся, что встречалась с женатым мужчиной «два раза в неделю на протяжении пяти лет». Противники этой теории отмечают, что секса не было, поскольку Надя избегает переодеваться при Ипполите.

Дочь режиссёра Ольга Рязанова не стала участвовать в дискуссии, однако раскрыла некоторые детали, связанные с показом фильма по телевидению 1 января 1976 года, пишет URA.RU.

По словам Рязановой, фильм могли не выпустить из-за пропаганды пьянства. Чтобы смягчить негативное впечатление от пьянства героев, Рязанову пришлось подготовить вступительное слово к картине. Но и его затем также пришлось переписать из-за того, что режиссёр назвал фильм «рождественской сказкой для взрослых», что стало идеологической ошибкой, поскольку религиозные праздники в СССР не отмечались.

Ранее NEWS.ru писал, что оливье, бумажные снежинки и «Ирония судьбы» могут войти в наследие ЮНЕСКО. С таким предложением в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев.