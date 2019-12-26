https://static.news.ru/photo/2282f728-286d-11ea-8dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить российские новогодние традиции в наследие ЮНЕСКО. В список попали и старые традиции, и более современные, например, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на письмо депутата гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России, — процитировало сообщение РИА Новости.

Виктор Зубов отметил, что праздник Новый год отмечается в России с 1700 года. За это время история праздника обогатилась уникальными открытками, фотографиями, ёлочными игрушками, которые не имеют аналогов в других странах. Также были отмечены и более современные «памятники» этого праздника: салаты оливье и селёдка под шубой, пирог со «счастливой монеткой», вино «Советское шампанское», детские утренники, хороводы, сказочные персонажи Дед Мороз и Снегурочка, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», вырезание бумажных снежинок, конфетти, посещение русской бани и многие другие новогодние традиции.

Депутат подчеркнул, как важен и популярен праздник среди россиян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что традиционный тайский массаж приобрёл статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В список ЮНЕСКО входят 550 разных нематериальных ценностей из 127 стран мира. Перечень пополняют каждый год.