Дмитрий Певцов опубликовал фото трагически погибшего сына

https://static.news.ru/photo/f13bc788-a7a3-11ea-90cc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Певцов опубликовал архивное фото трагически погибшего сына Даниила, которому сейчас исполнилось бы 30 лет. Так актёр помянул своего ребёнка, с которым после развода с женой полностью прекратил общение.

Даниил появился на свет от романа Певцова с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко.

Когда актёры расстались, отец больше не вспоминал о сыне, о чём сейчас горько жалеет. Певцов рассказывал, что отказался признавать Даниила, и сейчас считает это грехом, за который будет расплачиваться всю жизнь.

Данечка. С днём рождения! — подписал снимок знаменитый отец.

Даниила не стало восемь лет назад. Перед смертью он девять дней находился в коме. Врачи не смогли спасти юношу.

Дмитрий Певцов сейчас женат на актрисе Ольге Дроздовой. Пара растит сына Елисея.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Дмитрий Певцов на своей странице в Instagram вспомнил об одном из радостных событий в своей жизни и поделился архивной записью программы «Поле чудес» за 1995 год. Именно она и послужила поводом для воспоминаний.