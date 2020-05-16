Шоу-бизнес

Певцов вспомнил венчание с Дроздовой и «Поле чудес»

12:39, 16 мая 2020
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр Дмитрий Певцов опубликовал на своей странице в Instagram вспомнил об одном из радостных событий в своей жизни и поделился архивной записи программы «Поле чудес» за 1995 год. Именно она и послужила поводом для воспоминаний.

Дело в том, что в программе принимала участие его супруга актриса Ольга Дроздова. В тройке игроков тогда были актёры Андрей Соколов и Лариса Удовиченко. Жена Певцова тогда первой вращала барабан, но ей достался переход хода.

1995 год, 25 лет назад. А 18 лет назад, 15 мая, был день нашего венчания в храме «Нечаянная радость». Слава Богу! Всем желаю любви, терпения и оптимизма, — написал Певцов.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Певцов заступился за фильм «На Париж».

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