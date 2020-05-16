Певцов вспомнил венчание с Дроздовой и «Поле чудес»

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Сын народного артиста РФ Армена Джигарханяна Степан сообщил, что расстался с бывшей супругой певца Вадима Казаченко Ольгой. По его словам, расставание прошло без скандалов, сейчас он живёт в американском Лас-Вегасе один.

Мы с Олей сейчас просто друзья и прекрасно общаемся. Переход на новые отношения у нас прошёл красиво: без скандалов, без взаимных обвинений, делёжки, — сообщил он во время прямого эфира...