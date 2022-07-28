Диетолог назвала возможные причины набора веса Бренданом Фрейзером Диетолог Мухина: Брендан Фрейзер мог растолстеть из-за приема антидепрессантов

Фото: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Американский и канадский актёр театра, кино и телевидения Брендан Фрейзер

Американский актер Брендан Фрейзер, известный по фильмам «Джордж из джунглей» и «Мумия», мог потолстеть до 272 килограмм из-за стресса, съемок фильма или приема антидепрессантов, считает диетолог Марият Мухина. Кроме того, на набор веса актера могла повлиять и мода на бодипозитив в США, отметила она в беседе с изданием «Слово и Дело».

Скорее всего, тут несколько наложившихся факторов. Во-первых, ему для съемок необходим был набор веса. Потом антидепрессанты. На них в Америке всех сажают, а они имеют такую «побочку» — набор веса. Следующий момент — мы его уже видели набравшим вес в прошлых фильмах. Было видно по лицу, что он уже далек от той формы, которая у него была в фильме «Джордж из джунглей», — пояснила специалист.

Врач не думает, что у Фрейзера получится сбросить лишний вес самостоятельно. Вероятно, ему потребуется бариатрическая операция по уменьшению размеров желудка. Однако он может стать популярным plus-size-актером благодаря волне популярности бодипозитива в Америке, отметила Мухина.

Диетолог Алексей Калинчев назвал бодипозитив причиной появления лишнего веса у россиян. По его мнению, это движение искоренило пропаганду здорового образа жизни. Среди других факторов, способствующих набору веса, специалист назвал избыток вредной, высококалорийной пищи, гиподинамию и возрастные нарушения гормонально-обменных процессов.