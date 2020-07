Дэвид Линч выпустил свои защитные маски

https://static.news.ru/photo/9d76e75e-c6b1-11ea-8973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luca Carlino/Global Look Press

Американский актёр Дэвид Линч представил коллекцию своих медицинских масок. Всего он выпустил 12 разновидностей средства защиты.

На масках изображены кадры из его короткометражных фильмов, которые он недавно выпустил на своём YouTube-канале и на стриминговом сервисе Netflix. Среди них: «Что сделал Джек?» (What Did Jack Do?), Fire (Pozar) и веб-сериал Rabbits («Кролики»), выходивший в 2002 году.

Кроме того, на сайте можно найти тематические аксессуары и предметы гардероба.

Ранее свои защитные маски начала продавать американская группа My Chemical Romance. Вырученные от продажи деньги пойдут в фонд MusiCares, помогающий музыкантам, пострадавшим от пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.