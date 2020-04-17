My Chemical Romance запустили в продажу защитные маски

https://static.news.ru/photo/5f22d73c-80c1-11ea-be00-fa163e074e61_660.jpg Фрэнк Айеро Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа My Chemical Romance начала продавать защитные маски. Вырученные от продажи деньги пойдут фонд MusiCares, помогающий музыкантам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Дизайн для масок разработал гитарист группы Фрэнк Айеро. На изделиях чёрного цвета изображены клыки вампира.

Выпустить маски в продажу изначально придумал бывший менеджер коллектива, который умер в 2019 году после борьбы с онкологическим заболеванием. Серия изделий артисты посвятили его памяти.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Мэттью Макконахи снял видео, на котором в образе ковбоя показал, как сделать защитную маску из подручных средств. В ролике, опубликованном в Twitter, он представился борцом с коронавирусом Бобби Бандито.