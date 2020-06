Дэвид Линч опубликовал первый эпизод своего старого сериала

https://static.news.ru/photo/245fcc40-aafb-11ea-bd7a-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Линч Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч опубликовал первый эпизод сериала Rabbits («Кролики»). Проект выходил в Сети в 2002 году.

В 15-м ролике показана беседа трёх людей с кроличьими головами, которые находятся в старомодно оформленной комнате.

Роли в шоу исполнили Лаура Хэрринг, Скотт Коффи и Наоми Уоттс. Все три артиста также снялись в полнометражном фильме Лична «Малхолланд Драйв», который вышел в 2001 году.

Линч также опубликовал новый эпизод своего YouTube-шоу What Is David Working on Today? («Над чем Дэвид работает сегодня?»). В нём он рассказывает об изделии «палочка проверки», которая помогает ему принять решение над тем, что ему делать дальше, когда он работает над чем-либо.

