Данила Козловский начал съёмки фильма «Карамора»

https://static.news.ru/photo/bb41f510-03d0-11eb-98b8-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский актёр и режиссёр приступил к съёмкам фильма «Карамора». Он также исполнит в картине главную роль.

Картина представляет собой фэнтези-триллер, который изначально задумывался как сериал для канала «ТВ-3». Постановщик Илья Найшуллер снял пилотный эпизод, но позже от сериала отказались. После этого проект решили превратить в киновселенную.

Действие «Караморы» разворачивается в начале XX века в альтернативной реальности, где во главе стоит дворянство, представители которого скрывают вместе с монархами в Европе своё истинное происхождение. Молодой анархист Карамора решает выступить против власти, собрав команду единомышленников.

Вместе с Козловским в картине снимаются Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Ольга Зуева, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе и фронтмен группы Shortparis Николай Комягин, который исполнит роль поэта Владимира Маяковского.

В июне компания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского. Артист также исполнил главную роль в картине, писал NEWS.ru.