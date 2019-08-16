https://static.news.ru/photo/65d65af0-9d45-11e9-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Съёмки отдельных эпизодов девятой части кинофраншизы «Форсаж» начинаются в Грузии 19 августа. Киногруппа выбрала для работы несколько мест в Тбилиси и Рустави.

Центры грузинских городов будут перекрываться поэтапно в период с 18 августа по 20 сентября. В эти сроки также изменятся схемы движения общественного и частного транспорта, сообщает Auto Bild Georgia .

Премьера очередной части самой прибыльной франшизы студии Universal запланирована на май 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что каскадёр Джо Уоттс, выступающий дублёром актёра Вина Дизеля, разбился во время съёмок фильма «Форсаж 9». Он оказался в больнице, где был введён в искусственную кому. Каскадёр выполнял прыжок с балкона, когда неожиданно оборвался страховочный трос. Уоттс упал с 30-метровой высоты и получил серьёзные травмы головы.