Британский актёр стал иконой года по версии GQ

https://static.news.ru/photo/937d7972-30b8-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Джон Бойега Фото: Steve Vas via www.imago-images.de/Global Look Press

Журнал GQ по итогам премии Men of the Year Awards назвал икону года. Ей стал британский актёр Джон Бойега, получивший известность благодаря роли Финна во франшизе «Звёздные войны».

В опубликованной на сайте журнала статье отмечается, что летом 2020 года чёрные сообщества по всему миру «взяли мегафоны, выступая против того, чтобы их игнорировали».

Для одного британского актёра это был момент силы, полученной из толпы, чтобы передать своё послание в жёстком, беспощадном обращении одним июньским полднем в Лондон, — говорится в публикации.

В июне Бойега выступил на митинге в британской столице с речью в поддержку протестов в США. Тогда он заявил, что «жизни чернокожих всегда имели значение», имея в виду известный лозунг Black Lives Matter, под которым проходят митинги в поддержку чёрных сообществ по всему миру, передаёт Lenta.ru.

Мы всегда что-то значили. Мы всегда добивались успеха, несмотря ни на что, — заявил тогда актёр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в американском издании The New York Times составили рейтинг лучших актёров текущего века. Отмечается, что в список из 25 имён, составленный кинокритиками, не вошли Леонардо Ди Каприо и Бред Питт. Возглавил рейтинг актёр Дензел Вашингтон.