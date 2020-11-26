Кинокритики New York Times назвали имя лучшего актёра XXI века

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В американском издании The New York Times составили рейтинг лучших актёров текущего века. Отмечается, что в список из 25 имён, составленный кинокритиками, не вошли Леонардо Ди Каприо и Бред Питт.
Возглавил рейтинг актёр Дензел Вашингтон. Второе место заняла французская актриса Изабель Юппер. Третью строчку авторы списка
Комментируя первое место Вашингтона, автор рейтинга Манола Даргис отметила его многолетнюю карьеру, которая является «упрёком расистской индустрии, в которой он занят».
В десятку лучших также вошли Киану Ривз, Николь Кидман, китайский актёр Чжао Тао, кореянка Сон Кан Хо и итальянец Тони Сервилло.
Как сообщал NEWS.ru, фильм «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом был признан лучшей картиной по версии американской премии «People’s Choice Awards».