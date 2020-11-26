Кинокритики New York Times назвали имя лучшего актёра XXI века

В американском издании The New York Times составили рейтинг лучших актёров текущего века. Отмечается, что в список из 25 имён, составленный кинокритиками, не вошли Леонардо Ди Каприо и Бред Питт.

Возглавил рейтинг актёр Дензел Вашингтон. Второе место заняла французская актриса Изабель Юппер. Третью строчку авторы списка отдали трёхкратному обладателю премии «Оскар» Дэниэлу Дэй-Льюису.

Комментируя первое место Вашингтона, автор рейтинга Манола Даргис отметила его многолетнюю карьеру, которая является «упрёком расистской индустрии, в которой он занят».

В десятку лучших также вошли Киану Ривз, Николь Кидман, китайский актёр Чжао Тао, кореянка Сон Кан Хо и итальянец Тони Сервилло.

Как сообщал NEWS.ru, фильм «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом был признан лучшей картиной по версии американской премии «People’s Choice Awards».