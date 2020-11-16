Комедийный боевик с Уиллом Смитом стал фильмом года

https://static.news.ru/photo/fde7ec8a-2806-11eb-8206-fa163e074e61_660.jpg Уилл Смит и Мартин Лоуренс в фильме «Плохие парни навсегда» Фото: Columbia Pictures

Назван лучший фильм года по версии американской премии People’s Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования. Им стал фильм «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

Отдельно лучшей комедией была признана «Будка поцелуев — 2». Фильм «Гамильтон» стал лучшим драматическим фильмом, а лучшим кино для семейного просмотра оказался мультфильм «Вперёд», сообщает портал Deadline.

«Анатомия страсти» выиграла в номинации «Лучший сериал», а лучшим драматическим телесериалом стал «Ривердейл», среди фантастических сериалов на первое место вырвался «Вайнона Эрп».

Лучшим актёром был признан Уилл Смит, актрисой — Тиффани Хэддиш. Кроме того, Дженифер Лопес удостоилась специальной награды — Icon Award.

Ранее фильм «Паразиты» был признан лучшим фильмом 2019 года по версии Американской киноакадемии. Впервые одна лента получила два «Оскара» как лучший фильм года и как лучший иностранный фильм.

Лента режиссёра Пон Чжун Хо получила четыре статуэтки за одну церемонию, удостоившись награды за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и как лучший иностранный фильм, сообщил NEWS.ru.