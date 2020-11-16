Комедийный боевик с Уиллом Смитом стал фильмом года

Назван лучший фильм года по версии американской премии People’s Choice Awards, которая присуждается по итогам зрительского голосования. Им стал фильм «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.
Отдельно лучшей комедией была признана «Будка поцелуев — 2». Фильм «Гамильтон» стал лучшим драматическим фильмом, а лучшим кино для семейного просмотра оказался мультфильм «Вперёд»,
«Анатомия страсти» выиграла в номинации «Лучший сериал», а лучшим драматическим телесериалом стал «Ривердейл», среди фантастических сериалов на первое место вырвался «Вайнона Эрп».
Лучшим актёром был признан Уилл Смит, актрисой — Тиффани Хэддиш. Кроме того, Дженифер Лопес удостоилась специальной награды — Icon Award.
Ранее фильм «Паразиты» был признан лучшим фильмом 2019 года по версии Американской киноакадемии. Впервые одна лента получила два «Оскара» как лучший фильм года и как лучший иностранный фильм.
Лента режиссёра Пон Чжун Хо получила четыре статуэтки за одну церемонию, удостоившись награды за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и как лучший иностранный фильм, сообщил NEWS.ru.