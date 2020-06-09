Бекмамбетов проведёт фестиваль screenlife-фильмов о карантине

В рамках онлайн-рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет кинофестиваль Screenlife Fest. Он состоится по инициативе российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.
Программа объединит 30 работ, созданных в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера,
Зрителям
Мероприятие начнётся в 00:00 10 июня и продлится до вечера следующего дня.
Как писал NEWS.ru, российский продюсер и шоумен Семён Слепаков представит сериал «Окаянные дни», рассказывающий о самоизоляции. Проект выйдет на стриминговом сервисе Premier.
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