Бекмамбетов проведёт фестиваль screenlife-фильмов о карантине

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В рамках онлайн-рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition пройдет кинофестиваль Screenlife Fest. Он состоится по инициативе российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.

Программа объединит 30 работ, созданных в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера, сообщает ТАСС. Картины созданы в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса и расскажут о жизни на карантине.

Зрителям будут доступны сериалы «Безопасные связи» Константина Богомолова, «Сидя Дома» Ольги Френкель и «Алиса» с Ириной Горбачёвой. Кроме того организаторы покажут документальный фильм Truth, Lies, and Coronavirus о безумных теориях заговора вокруг COVID-19, хоррор Dead of Night про зомби-апокалипсис и исторический проект 1968.Digital, рассказывающий о сексуальной революции, изменениях в культуре и борьбе за права человека.

Мероприятие начнётся в 00:00 10 июня и продлится до вечера следующего дня.

Как писал NEWS.ru, российский продюсер и шоумен Семён Слепаков представит сериал «Окаянные дни», рассказывающий о самоизоляции. Проект выйдет на стриминговом сервисе Premier.