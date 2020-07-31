BAFTA признала «Чернобыль» лучшим мини-сериалом

Пятисерийный сериал «Чернобыль», который создал американский телеканал HBO совместно с британской телесетью Sky, назван лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.
«Чернобыль» был представлен в 14 номинациях, и взял призы в девяти из них,
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил: сериал, повествующий о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий,
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