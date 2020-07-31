BAFTA признала «Чернобыль» лучшим мини-сериалом

https://static.news.ru/photo/ac35b9ac-d3a2-11ea-a93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятисерийный сериал «Чернобыль», который создал американский телеканал HBO совместно с британской телесетью Sky, назван лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

«Чернобыль» был представлен в 14 номинациях, и взял призы в девяти из них, сообщает РИА Новости. В частности, актёр из Великобритании Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил «Бронзовую маску» за «Лучшую мужскую роль».