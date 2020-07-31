Кино

BAFTA признала «Чернобыль» лучшим мини-сериалом

05:54, 01 августа 2020
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятисерийный сериал «Чернобыль», который создал американский телеканал HBO совместно с британской телесетью Sky, назван лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

«Чернобыль» был представлен в 14 номинациях, и взял призы в девяти из них, сообщает РИА Новости. В частности, актёр из Великобритании Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил «Бронзовую маску» за «Лучшую мужскую роль».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил: сериал, повествующий о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий, является вымыслом. По словам Гросси, нельзя забывать, что телешоу не документальный фильм, а люди часто путают эти вещи.

 
 

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