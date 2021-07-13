Автор «Игры престолов» снимет психологический триллер

Автор фэнтези-саги «Песнь льда и пламени», по которому снята «Игра престолов», Джордж Мартин разрабатывает новый сериал. Писатель стал исполнительным продюсером экранизации книг Тони Хиллермана «Липхорн и Чи», передаёт The Hollywood Reporter.

Проект получил название «Тёмные ветра». Его позиционируют как психологический триллер. События развернутся в 1970-е годы на юго-западе США. Главными героями являются двое полицейских — представителей народа навахо. Им предстоит расследовать жестокое двойное убийство, ставящее под вопрос их взгляды и заставляющее их примириться с травматическим прошлым.

В главных ролях снимутся Занн Макларнон и Кайова Гордон. Шоураннером проекта станет Винс Каландра. Производство начнётся на землях племён в штате Нью-Мексико, что случается крайне редко. Для первого сезона выпустят шесть эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Ранее первые фотографии со съёмок сериала «Секс в большом городе» начали публиковать его главные звёзды — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Также HBO Max показал первый официальный кадр, на котором они днём идут по городу. 55-летняя Никсон, которая играет Миранду, показала нумератор дублей, используемый на площадке.