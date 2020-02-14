https://static.news.ru/photo/3ee16ab8-4f5e-11ea-9983-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Лёд-2» Фото: studio.art-pictures.ru

Мария Аронова, сыгравшая детского тренера в мелодраме «Лёд-2», верит, что российские зрители полюбят фильм о дочери фигуристки и хоккеиста.

Мы правильно выходим 14 февраля. <...> Там всё про любовь, там без этого невозможно, там всё основано на этом, — цитирует Аронову «Вести.ru».

Актриса похвалила игру своей 9-летней партнёрши Виты Корниенко, которая сыграла юную фигуристку, и назвала девочку серьёзной актрисой, выкладывавшейся не меньше взрослых.