Кадр из фильма «Лёд-2» Кадр из фильма «Лёд-2» Фото: studio.art-pictures.ru

Мария Аронова, сыгравшая детского тренера в мелодраме «Лёд-2», верит, что российские зрители полюбят фильм о дочери фигуристки и хоккеиста.

Мы правильно выходим 14 февраля. <...> Там всё про любовь, там без этого невозможно, там всё основано на этом, — цитирует Аронову «Вести.ru».

Актриса похвалила игру своей 9-летней партнёрши Виты Корниенко, которая сыграла юную фигуристку, и назвала девочку серьёзной актрисой, выкладывавшейся не меньше взрослых.

Как писал NEWS.ru, «Лёд-2» вышел в прокат. Его режиссёром стал Жора Крыжовников. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова и Надежда Михалкова.

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