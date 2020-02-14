Мария Аронова, сыгравшая детского тренера в мелодраме «Лёд-2», верит, что российские зрители полюбят фильм о дочери фигуристки и хоккеиста.
Мы правильно выходим 14 февраля. <...> Там всё про любовь, там без этого невозможно, там всё основано на этом, —
цитируетАронову «Вести.ru».
Актриса похвалила игру своей 9-летней партнёрши Виты Корниенко, которая сыграла юную фигуристку, и назвала девочку серьёзной актрисой, выкладывавшейся не меньше взрослых.
Как писал NEWS.ru, «Лёд-2»
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