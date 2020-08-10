Испанский актёр Антонио Бандреас заразился коронавирусом. Сейчас он находится на карантине.
10 августа Бандерас отмечает свой 60-й день рождения. Он рассказал в Instagram, что сейчас чувствует себя хорошо и надеется вскоре пойти на поправку.
Я воспользуюсь этой изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, чтобы начать придавать смысл моим недавно исполнившимся 60 годам, к которым я подхожу полный желания и энтузиазма, — написал артист.
В марте стало известно, что Антонио Бандерас войдёт в актёрский состав адаптации игры Uncharted. В российской версии картина получила название «Неизведанное: удача Дрейка», писал NEWS.ru.
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