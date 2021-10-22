Алека Болдуина заверили, что в его пистолете нет боевых патронов

Ассистент режиссёра вестерна «Ржавчина», на съёмках которого Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, заверил актёра, что в его пистолете холостые патроны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на судебные документы. Ранее стало известно, что в обойме пистолета неизвестным образом оказался один боевой заряд.

Согласно показаниям, которые помощник режиссёра дал следователям, он сам не знал о наличии в оружии боевого патрона. Поэтому, передавая пистолет актёру, сказал , что в нём холостые заряды.

По сведениям агентства, подготовкой пистолета перед съёмками занималась специалист по оружию, имя которой не называется. Получить её комментарии журналистам пока не удалось.

Инцидент с Болдуином произошёл 22 октября в Нью-Мексико. Актёр случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соуса.

Произошедшее прокомментировал снимавшийся в Голливуде и лично знакомый с Болдуином российский актёр Игорь Жижикин. По его мнению, причиной трагедии могла стать невнимательность или усталость пиротехников, отвечающих за подготовку и проверку используемого на съёмках фильма оружия. Он отметил, что актёр не обязан проверять оружие, которое ему дают перед съёмками, поэтому претензий к самому Болдуину быть не может.