Голливудский актёр объяснил, кто «подсунул» Болдуину боевой пистолет

Снимавшийся в Голливуде российский актёр Игорь Жижикин, лично знающий Алека Болдуина, прокомментировал трагедию на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которой погибла кинооператор Галина Хатчинс и был тяжело ранен режиссёр Джоэл Соуз. В беседе с NEWS.ru Жижикин заявил, что не верит в умышленность действий коллеги. Российский актёр объяснил, кто «подсунул» Болдуину заряженными боевыми патронами пистолет и как могло произойти убийство на съёмках.

Я лично знаю Алека и его младшего брата Стивена. С младшим работал вместе, там же и со старшим познакомился, он к нему приезжал. Алек — самый нормальный, самый адекватный, самый интеллигентный из всех актёров, которых я знаю. При чём тут он? Насколько я знаю, ему просто дали оружие, где случайно оказались нехолостые патроны, — заявил Жижикин.

Актёр, снимавшийся в фильмах Стивена Спилберга, Клинта Иствуда и Квентина Тарантино, объяснил, как в пистолете, из которого стрелял Болдуин, могли оказаться боевые патроны. По словам Жижикина, это произошло, скорее всего, случайно вследствие невнимательности или усталости пиротехников, отвечающих за подготовку и проверку используемого на съёмках фильма оружия.

Ребята, которые занимаются оружием, видно, что-то пробовали и не те патроны вставили. Бывает такое у людей, которые занимаются оружием. Как-то на автомате [вставил в пистолет боевые патроны вместо холостых] или же недоглядел из-за того, что работал в ночные смены, — предположил артист.

Жижикин отметил, что если следствие докажет непреднамеренность действий Алека Болдуина, то сажать в тюрьму его не за что.

Если это (убийство кинооператора и ранение режиссёра. — NEWS.ru) произошло случайно и не по его вине, то ничего ему не будет. А за что сажать? Тебе дали на съёмках оружие в руки — и всё. Ты что, должен проверять? Нет. Есть обученные люди, которые занимаются оружием и обязаны следить за ним. Отвечать должны те, кто дал Алеку на съёмках оружие, подсунул не те патроны. Если же это было умышленно, то, конечно, Болдуину будет светить наказание по полной программе. Законы же везде одинаковые, у нас то же самое, — отметил актёр.

Ранее президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков в беседе с NEWS.ru не исключил, что Алек Болдуин мог находиться в неадекватном, «обдолбанном» состоянии в момент стрельбы. При этом Иншаков не снял вины в случившемся с сотрудников пиротехнического цеха — именно они, по его словам, должны были проверить, чтобы пистолет был заряжен холостыми патронами, и ограничить доступ к оружию остальных членов съёмочной группы.