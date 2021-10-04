Клинт Иствуд выиграл $6 млн по иску о фейковом интервью

Клинт Иствуд на процессе в США отсудил $6,1 млн у литовской компании Mediatonas, опубликовавшей фейковые новости об уходе актёра из кино ради бизнеса с марихуаной. Окружной суд Калифорнии удовлетворил иск звезды и его представителей, сообщает газета New York Post.

Как выяснилось, компания Mediatonas опубликовала фейковое интервью с актёром, в котором 91-летний Иствуд якобы говорит, что покидает Голливуд ради продажи марихуаны. При этом он якобы поддерживал деятельность одной литовской компании, специализирующейся на продуктах из этого растения.

Компания Mediatonas не ответила на судебную повестку в марте. Дело было решено в пользу Иствуда.

Занимаясь этим делом, <...> мистер Иствуд вновь продемонстрировал готовность противостоять правонарушениям и привлекать к ответственности тех, кто пытается незаконно нажиться на его имени, облике и доброй воле, — заявил адвокат актёра Джордан Сасмана.

Ранее стало известно, что по классическому вестерну итальянского режиссёра Сердижо Леоне «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом в главной роли снимут сериал.