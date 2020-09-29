Вестерн «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом станет сериалом

https://static.news.ru/photo/f100f48c-0301-11eb-8b8c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «За пригоршню долларов» Фото: kinopoisk.ru

По классическому вестерну итальянского режиссёра Сердижо Леоне «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом в главной роли создадут сериал. Производством займётся кинокомпания Mark Gordon, которая также приобрела права на адаптацию ленты Акиры Куросавы «Телохранитель», которая легла в основу картина Леоне.

Сценарий для шоу напишет Брайан Когман, известный по работе над «Игрой престолов». В настоящее время с ним ведутся переговоры, сообщает Deadline.

Оригинальная картина рассказывает об одиноком страннике, человеке без имени, который прибывает в городок, погрязший в насилии. Хитростью и обманом он заставляет две враждующие банды уничтожить друг друга. Предположительно, новый проект передаст основную суть фильма, однако действие будет перенесено на современные условия.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix начнёт съёмки сериала по комиксам серии «Песочный человек» британского автора Нила Геймана в середине октября. Персонаж входит во вселенную книг студии DC Comics.