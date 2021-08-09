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Квентин Тарантино поклялся никогда не давать матери ни гроша

03:40, 08 августа 2021
Квентин Тарантино поклялся никогда не давать матери ни гроша Фото: Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press
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Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал в новом интервью, что в детстве поклялся никогда не делиться с матерью своим многомиллионным состоянием. Как пишет Page Six, это связано с тем, что она препятствовала его писательской карьере.

Тарантино рассказал, что первые сценарии начал писать в начальной школе, но у него возникли проблемы с учителями, которые «смотрели на это как на вызывающий акт бунта», он делал это вместо школьной работы.

Режиссер «Криминального чтива» написал первый серьёзный сценарий, когда ему было всего 12 лет. Но из-за этого у него были проблемы в учёбе, его матери «всегда было трудно из-за неспособности сына учиться».

Она кричала на меня... А затем в середине своей тирады она сказала: «О, эта твоя „писательская карьера“, которую ты делаешь. Это дерьмо закончено!». И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: «Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы никогда не получите ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома. Для тебя не будет отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь», — признался Тарантино.

На вопрос журналиста, придерживается ли режиссёр своей клятвы, Тарантино ответил утвердительно. Он помог своей маме лишь однажды с налоговой службой, но ничего и никогда не покупал, не давал денег.

Боевик «Убить Билла 3», вероятно, станет последней режиссёрской работой американца Квентина Тарантино перед выходом на пенсию. Об этом ранее рассказал сам мастер.

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