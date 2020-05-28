Актёры из «Властелина колец» снова воссоединятся

https://static.news.ru/photo/4386fcca-a0e6-11ea-9217-fa163e074e61_660.jpg Фото: New Line Cinema

Актёры фильма «Властелин колец» новозеландского режиссёра Питера Джексона сообщили о воссоединении. Артисты проведут встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известному по фильму «Холодное сердце».

Трансляция пройдёт 31 мая в 19:00 мск, о чём говорится в анонсе программы. Стрим станет частью шоу Гэда Reunited Apart.

В видеочате примут участие исполнители главных ролей Доминик Монахэн, Билли Бойд, Элайдж Вуд и Орландо Блум. Также в конце ролика стало понятно, что к разговору присоединится Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа.

Ранее на YouTube-канале Джоша Гэда провели встречу актёры фильма «Назад в будущее». Позже к разговору подключились режиссёр Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл, писал NEWS.ru.