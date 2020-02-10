https://static.news.ru/photo/6488e6c8-4c17-11ea-8751-fa163e074e61_660.jpg Ребел Уилсон Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Австралийка Ребел Уилсон и британец Джеймс Корден, сыгравшие в экранизации бродвейского мюзикла «Кошки» вышли на сцену кинопремии «Оскар» в пушистых костюмах. В таком виде они представили номинацию за лучшие спецэффекты.

Корден и Уилсон прошлись на глазах у публики, размахивая хвостами, и перед тем, как назвать имя победителя устроили драку с микрофоном.

В 2019 году зрители накинулись с критикой на «Кошек», когда в Сети появился первый трейлер фильма, после чего создателям пришлось в нём менять анимацию. Позже в некоторые кинотеатры США попала версия ленты с недоработанными спецэффектами.

Как писал NEWS.ru, американские актрисы Майя Рудольф и Кристен Уиг, известные по участию в юмористическом шоу Saturday Night Live, исполнили комедийный номер, когда объявляли победителя в номинации «Лучшая работа художников-постановщиков». Во время их выступления в кадр попала певица Билли Айлиш, и её реакция на артисток стала мемом.