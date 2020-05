Актёр из сериала «Клиника» скончался от опухоли мозга

Диагноз был поставлен актёру в январе 2019 года.

Thinking a lot about Sam Lloyd today. (Ted). Truly such a kind, sweet guy. He will be missed by so many. pic.twitter.com/JRzlLKhqHB

Сэм Ллойд исполнил много ролей, в том числе в сериалах «Клиника», «Бесстыжие», «Отчаянные домохозяйки», «Американская семейка» и других популярных телевизионных шоу.