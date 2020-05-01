Режиссёр документального кино Сергей Литовец умер от коронавируса

Казанский режиссёр документального кино Сергей Литовец скончался в возрасте 58 лет в Москве. Режиссёр был заражён коронавирусом.
О смерти Сергея Литовцева
Cергей Литовец ушёл сегодня — 30 апреля... Наш друг и коллега, оператор и режиссер. Светлая и вечная добрая ему память. С 12 апреля он боролся в реанимации с COVID-19 и его последствиями, но не справился. <...> Его жена Татьяна и сын Саша в больнице — с тем же COVID-19. Дочка Василиса спасается от «вируса» у друзей. Собаку тоже пристроили. Всё семья попала под этот «коронавирусный каток», — сообщила Наталия Гугуева.
Прощание с режиссёром состоится 6 мая.
Ранее NEWS.ru писал, что после продолжительной болезни умерла вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо в возрасте 56 лет.
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