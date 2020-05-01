Режиссёр документального кино Сергей Литовец умер от коронавируса

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Компания Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Геркулес», вышедшего в 1997 году. Продюсерами выступят Карен Джонсон, известная по картинам «Король лев» и «Железный человек», и Джеффри Сильвер, работавший над лентами «300 спартанцев» и «Тренировочный день».

Проект планируют выпустить в первую очередь в кинопрокат, а не проводить сразу онлайн-премьеру, сообщает Disinsider. Также отмечается, что в картине прозвучат песни из оригинального мультфильма. Предположительно, режиссёром выступит Джон Фавро,...