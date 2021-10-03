Актриса Бахаревская рассказала, что было сложного в роли медсестры

Актриса театра и кино Полина Бахаревская рассказала о съёмках в сериале «Метод Михайлова». Она сыграла роль медсестры, и самым сложным оказалось использовать медицинские термины, сообщает «ФедералПресс».

Было непросто произносить медицинские термины. Нужно было понимать, о чём идёт речь, чтобы говорить их с «правильным выражением лица». Много хлопот мне доставили очки. Они должны были сидеть на лице на определённом уровне: не выше и не ниже, иначе зритель не будет видеть мои глаза. Один раз из-за этого даже пришлось переснимать мой крупный план, — поделилась воспоминаниями о съёмках Бахаревская.

Актриса предположила, что у неё вообще ответственный и строгий образ, потому что она уже снималась как медицинский или социальный работник.

Бахаревская назвала врачей настоящими героями, причём не только во время пандемии. Её подруга работает в скорой помощи, а тетя — акушером-гинекологом. Самой же актрисе съёмки подарили некий медицинский опыт.

Думаю, я и в обычной жизни теперь сумею поставить капельницу. В одной из сцен мне нужно было сделать укол маленькой девочке. У киношников есть специальный шприц, в котором игла при соприкосновении с кожей убирается внутрь. Так вот реквизиторы показали иглу девчушке — как же она испугалась! К счастью, мне удалось её успокоить, показав несколько раз все манипуляции, которые я буду делать с ней. Я довольно решительный человек, в экстренных ситуациях не теряюсь, в ступор не впадаю. Может быть, из меня бы был неплохой врач, — сказала Бахаревская.

При этом, хоть её родители актёры, сама Полина Бахаревская прямо с детства в профессию не хотела, даже отучилась год в педагогическом вузе — по настоянию мамы. Младшую сестру от актёрской карьеры Бахаревская отговорила.

Кроме съёмок как актриса, она также работала вторым режиссёром и режиссёром-постановщиком, но предпочитает сниматься сама.

Однозначно выбираю актёрство. Знаете, когда в человеке есть актёрские ресурсы и административные, вторые подзадушить гораздо легче. Актёры — они же немного шизофреники: тут либо в психушку, либо в театралку. Если тараканов для психушки маловато, то для актёрства идеально, — шутливо объяснила Бахаревская.

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