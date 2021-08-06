Актриса Мария Горбань стала матерью во второй раз

Российская актриса Мария Горбань во второй раз стала матерью. Ребенок появился на свет в Майами, и звезда «Кухни» уже вышла на связь с подписчиками в Instagram, где поделилась радостной фотографией.

Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! 05.08.2021, — подписала актриса снимок из палаты.

Долгое время Горбань не спешила рассказывать подробности беременности. В частности, она и её супруг, оператор Кирилл Зоткин, не говорили о поле будущего малыша. Актриса родила уже второго ребёнка — до этого она занималась воспитание только дочери по имени Стефания. Малышка родилась в прошлом браке с осветителем Олегом Филатовым. Сейчас дочери семь лет.

Мария Горбань окончила актёрский факультет ГИТИСа, и дебютировала на экране в популярном молодёжном телесериале «Простые истины». Зрителям она также известна по сериалу «Кухня».

Ранее сообщалось, что беременные актрисы Горбань и Елизавета Арзамасова померились животами на премьере нового фильма Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник». Увидев друг друга, девушки обнялись и немного попозировали фотографам.