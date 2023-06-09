Завод шампанских вин жены Порошенко заработает в Артемовске Пушилин: завод шампанских вин заработает в Артемовске после восстановления города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Артемовске восстановят и запустят завод шампанских вин, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Речь идет о предприятии, которое, согласно документам, принадлежит супруге бывшего президента Украины Марине Порошенко.

[Завод шампанских вин в Артемовске] будет работать. Тем более, что часть производственных и складских мощностей сохранилась. Понятное дело, что ни завтра, ни послезавтра. Это будет после того, как Артемовск будет восстановлен в какой-то части, — заявил Пушилин.

Он добавил, что крупнейшее предприятие по производству неона «Ингаз» в Мариуполе также будет запущено в скором времени. Помощь в запуске предприятия обеспечит Фонд развития промышленности.

1 июня Пушилин заявлял, что в первую очередь в Артемовске будут восстанавливаться промышленные объекты. По его словам, об этом уже было принято политическое решение. Пушилин отметил, что российские силы также приступили к разминированию города. На это уйдет примерно месяц.