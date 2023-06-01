Пушилин рассказал, что восстановят в Артемовске в первую очередь Пушилин: в Артемовске в первую очередь будут восстанавливать промышленные объекты

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В первую очередь в Артемовске будут восстанавливаться промышленные объекты, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, об этом уже было принято политическое решение. Пушилин отметил, что российские силы также приступили к разминированию города. По оценкам врио главы ДНР, на это потребуется месяц, передает РИА Новости.

То, что Артемовск будет восстанавливаться — политическое решение есть. Теперь нужно понять по срокам. Фокус будет на восстановлении промышленных предприятий. Сейчас начинается разминирование города — оно займет месяц, — сказал Пушилин.

20 мая Артемовск полностью перешел под контроль России спустя 224 дня боев. Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, восстановление города начнется после его полного разминирования и оценки повреждений.

Пресс-служба компании «Конкорд» позже опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» начала вывод основных подразделений из Артемовска. По словам предпринимателя, вагнеровцы покинут город до 5 июня.

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос выразил уверенность, что после потери Артемовска украинцам следует готовиться к дальнейшему продвижению российских сил. По его словам, россияне имеют достаточно сил для наступательных действий на Краматорск и Славянск.