«Яндекс» меняет юрлицо: что будет с «Такси», «Едой» и другими сервисами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущая отечественная IT-корпорация «Яндекс» постепенно переходит от нидерландских собственников к российским. Что может измениться после такой реструктуризации, ждать ли перемен в предоставлении услуг по поиску информации, заказу такси, доставке еды и других товаров, расскажет NEWS.ru.

Как меняются владельцы «Яндекса»

МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс» получила 99,999% доли ООО «Яндекс» — основной операционной компании «Яндекса» в России. Одноименное МКАО было зарегистрировано в конце прошлого года в специальном административном районе (САР). CАР — это территории, на которых действуют налоговые и административные льготы для компаний, чтобы те выходили из зарубежных офшоров. Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» — голландская Yandex N.V.

МКАО также стало владельцем 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ», которые также связаны с российской технологической компанией.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что эти перемены — «техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний». Компания продолжает готовиться к реструктуризации, передает "Интерфакс".

В настоящий момент «Яндекс» работает над реструктуризацией, в рамках которой российский бизнес планируется передать в управление его менеджмента. В это же время нидерландская Yandex N.V. может выйти из числа владельцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие перемены идут в «Яндексе» в последние месяцы

В конце октября 2023 года «Яндекс» сообщил о получении одного из разрешений на сделку по разделению бизнеса. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в РФ одобрила внутреннюю реструктуризацию группы. В конце прошлого года МКАО «Яндекс» было включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области.

Основным акционером «Яндекса» является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала «Яндекса» и 45,1% голосов (в июне 2022 года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Количество акций, находящихся в свободной продаже, составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Что «Яндекс» будет делать в ближайшее время

Газета «Коммерсант» недавно обнаружила на странице «Яндекса» в LinkedIn, что компания ищет в китайском Сучжоу инженера по эксплуатации с опытом разработки электронных блоков управления (ЭБУ). ЭБУ — это встраиваемые компьютерные системы, каждая из которых отвечает за работу определенной подсистемы автомобиля: двигателя, подвески и т. п. Такие системы обычно делают в беспилотных автомобилях.

Нынешнее, четвертое, поколение роботакси «Яндекса» представлено в 2020 году на базе Hyundai Sonata. Его ЭБУ, как сообщал «Яндекс», дорабатывался совместно с Hyundai Mobis. В 2019 году «Яндекс» и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерении создать платформу для беспилотных автомобилей. О работе Hyundai Mobis в РФ после начала СВО ничего не известно. Hyundai Motor в декабре 2023 года объявила, что продаст завод в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс», но продолжит послепродажное обслуживание клиентов.

В «Яндексе» же пояснили, что теперь разрабатывают «универсальное решение» для автономного вождения, которое можно использовать на базе разных автомобилей: «В связи с этим мы рассматриваем различные платформы для создания беспилотных автомобилей нового поколения».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Беспилотное такси

Что будет делать зарубежная часть компании

Как писал Forbes чуть больше года назад, в результате реорганизации ряд направлений бизнеса станут самостоятельными компаниями под руководством нидерландской Yandex N.V., а она сама выйдет из числа владельцев российской структуры и сменит название. Также отмечалось, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож в результате получит лицензии на развитие за рубежом беспилотных автомобилей, облачных сервисов, образовательного сервиса «Яндекс Практикум» и платформы по разметке данных «Толока».

Источники Forbes указывали, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину (с декабря 2022-го советник по корпоративному развитию «Яндекса») 5% акций «Яндекса» ($325 млн) за помощь в разделении активов IT-гиганта. О том же сообщали и другие СМИ со ссылкой на источники. Собеседники Financial Times отмечали, что Кудрин станет своего рода «крышей» для IT-компании и будет отвечать за ее взаимоотношения с властями.

Поменяется ли что-то для россиян из-за реструктуризации «Яндекса»

Как указывает в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического проекта TelecomDaily Денис Кусков, это решение готовилось очень давно. Поэтому он сомневается, что постепенный уход от европейских собственников как-то негативно скажется на качестве предоставляемых «Яндексом» услуг.

«Бизнес построен, работает, критерии качества четко определены. Вопрос скорее в маржинальности (прибыльности. — NEWS.ru) бизнесов — будь то онлайн-кинотеатр, такси или доставка. Главное — чтобы пользователи были довольны», — сказал эксперт.

По словам Кускова, экосистема, которую построил «Яндекс», сегодня — одна из лучших и ее можно активно использовать для своих задач наравне с системами «Сбера», «Тинькоффа», МТС и других компаний.

С ним согласен директор по информационным технологиям EdgeЦентра Сергей Липов. Переход на российское юрлицо — это, по его словам, скорее юридический и корпоративный шаг, который необязательно должен отразиться на качестве предоставляемых услуг. «Яндекс» по-прежнему остается тем же комплексным сервисом, предлагающим широкий спектр услуг, говорит Липов в разговоре с NEWS.ru.

«Качество этих услуг зависит от многих факторов, включая технологическую инфраструктуру, уровень обслуживания, инновационность и способность адаптироваться к потребностям пользователей, что больше связано с внутренней политикой компании и ее стратегическими решениями», — добавил аналитик.

Кроме того, «Яндекс» — это глобальная компания с многолетним опытом, имеющая офисы и специалистов по всему миру. Поэтому место регистрации головного юрлица вряд ли окажет значительное влияние на качество услуг, резюмирует эксперт.

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